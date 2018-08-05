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سفر وعودة 1406 مصريين وليبيين و210 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:09 م
سفر وعودة 1406 مصريين وليبيين و210 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1406 مصريين وليبيين و210 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1034 إلى الجانب الليبى، بينهم261 مصريا و773 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 372 ، بينهم 284 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و88 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 210 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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