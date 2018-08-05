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الأحد، 05 أغسطس 2018 12:05 م
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ومنعه من اللجوء للشرطة..

زوج يتهم زوجته بتعدد العلاقات وتأجير بلطجية للاعتداء عليه

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:00 ص
زوج يتهم زوجته بتعدد العلاقات وتأجير بلطجية للاعتداء عليه محكمة الاسرة- أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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قدم الزوج "سيد عبد العال.س"  البالغ من العمر 49 عاما ويعمل ميكانيكيا، بلاغا أمام قسم شرطة عين شمس، اتهم فيه زوجته بجمعها بين زوجين والتعدى عليه بالضرب وتعرضه للتهديد من قبل بلطجية دفعت لهم زوجته وزوجها الآخر ليمنعوه من اللجوء للشرطة.

وأكد الزوج فى بلاغه الذى حمل رقم 7563 لسنة 2018 أنه تزوج من "سامية.ك.م" بعقد شرعى بتاريخ 17 مارس 2017 وكان يعلم بطلاقها من زوجين سابقين بسبب خلافات مادية، كما أوهمته، ولكنه علم بعد الزواج أنه تم تقديم بلاغات رسمية من قبلهم ضدها اتهموها بسوء الخلق وتعدد علاقتها.

وتابع سيد: "خلال الشهور الذى قضيتها معها أساءت العشرة وتعدت على بالضرب وإيذائى جسديا أمام الجيران أكثر من مرة وعانيت من تدخل شقيقها المدمن فى حياتى ومكوثه  والبلطجية والخارجين عن القانون التى تجمعه وإياهم علاقة ومكوثهم ليلا ونهارا بمنزلى".

وشكى الزوح: "كثيرا ما تركت لها المنزل من كثرة الضرب والإهانة، فهى امرأة  لا تملك ضميرا وتعتبر أزواجها عبارة عن خزينة عندما تستنزفها يبدأ وجهها الحقيقى فى الظهور وتعاملهم كعبيد فى المنزل، فكانت لا تهتم إلا بالأموال التى أتى بها".

وأضاف الزوج وهو منهار: "عانيت طوال حياتى حتى أفتح ورشة وأشترى منزلا وبعد سنوات من الشقاء قررت الزواج وبحثت عن الزوجة التى تناسب ظروفى وبعد سنة ساقنى حظى التعيس فى الوقوع فى "سامية" التى استطاعت خداعى لأكتشف بعد الزواج أن العسل والاستقرار الذى وعدتنى به عبارة عن كذب".

وأكمل: "كنت جاهلا بحقيقتها وصدمت عندما علمت بتاريخها وقبولها أن تعيش مع رجل آخر وعندما واجهتها قالت لى بأنها لا تفعل شيئا حرام وهدتنى بمنتهى البجاحة وبرفقتها الرجل الذي هي على علاقة بها وتعدوا على بالضرب المبرح وأجبرونى على توقيع كمبيالات ليهدونى بها".

وأشار الزوج: كانت تستغل جمالها لابتزازى حتى المواد المخدرة تعاطتها دون علمى وعندما اكتشفت ورفضت تصرفاتها حاولت أن تجعلنى مدمنا مثلها دون علمى، ومن وقتها وأنا أدركت ضرورة التخلص من تلك الزوجة حتى وإن بعت كل ما أملكه خوفا على حياتى وحررت عدة بلاغات ضدها وعشيقها وشقيقها الذى يدفعها إلى الانتقام منى وتعنيفى لدرجة وصلت بتهديده لى بالقتل".


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