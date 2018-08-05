روسيا تدين محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى

موسكو (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع فى البلاد.

وقالت الخارجية الروسية - فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد: "ندين بشدة محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى التى نفذت فى 4 أغسطس الجارى مما تسبب فى إصابة سبعة أشخاص"، مشددا أنه "من غير المقبول استخدام أساليب الإرهابيين كأدوات للنضال السياسي، حيث أن تسوية الخلافات السياسية تتحقق فقط عبر الوسائل السلمية والديمقراطية".

وأضاف البيان "من الواضح أن هذه الخطوات تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع فى البلاد بعد الجلسة الأخيرة لحزب فنزويلا الاشتراكى الموحد، والتى حددت الخطوات ذات الأولوية لاستعادة الاقتصاد الوطنى".

وقال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إنه نجا من محاولة اغتيال باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة، ووقع الحادث حين كان مادورو يتحدث أثناء حدث عسكرى فى العاصمة كاراكاس.

وأظهرت لقطات حية لخطاب مادورو الرئيس الفنزويلى وقد نظر فجأة إلى السماء وعلى وجهه تعبير صدمة، وكذلك عشرات الجنود وهم يهرولون بعيدا.

واتهم مادورو كولومبيا بالمسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته بوجوتا باعتباره اتهاما "لا أساس له".