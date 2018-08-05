رئيس "مشروعات البرلمان" يكشف خطوات التنفيذ الفعلى لمشروع عربات الطعام

قال النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة تواصلت مع مصانع عربات الطعام المتنقلة لتصنيعها بأسعار مُريحة للشباب وبجودة عالية فى ذات الوقت، و بحث عملية تمويلها بين وزارة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
وأضاف "يوسف" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة ستُعد خطة تسويق مُحكمة لنشر الفكرة فى أوساط الشباب فى المحافظات، وأن اللجنة خاطبت المحافظين لتحديد الأماكن المسموح فيها وضع تلك العربات ضمن خريطة موسعة فى كل المحافظات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أن قيادات اللجنة ستعقد لقاءات موسعة مع شباب المحافظات للحديث الموسع حول الفكرة، والرد على كافة استفساراتهم حول المشروع، ونقل أى أفكار أو معوقات للجهاز التنفيذى لحلها فوراً.
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
لابد أن نحترم التعليم والشهادات العلمية
قلبى يبكى قبل عينى عى أحوال نواب الشعب وشباب مصر . هل المشروعات فى مصر انحصرت فى بيع الأغذية والسندوتشات فقط ؟ مصر تحتاج الى مشروعات صناعية انتاجية ..... تصنيع القلم الرصاص - الاستيكة - الشنطة المدرسية - الزى المدرسى - الأحذية - الملابس - الأكياس الورقية - الشنط الورقية ..... الخ ويتم منع كل ذلك من الاستيراد من الخارج الا فى الحدود الدنيا من الاستيراد ........... لقد رأيت طالب جامعة - تجارة انجليزى يبيع مخلل على عربة فى الصباح وتين شوكى فى المساء ........ العمل ليس عيبا ولكنه فى فترة الدراسة وعند اتمام دراسته فلابد أن يعمل طبقا لشهادته وليس أى عمل والسلام ....... لابد أن نحترم التعليم والشهادات العلمية .