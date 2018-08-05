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الأحد، 05 أغسطس 2018 10:06 م
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رئيس جامعه بنها يكرم طالبين من "التربية الرياضية" بعد حصولهما على بطولة العالم

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:36 م
رئيس جامعه بنها يكرم طالبين من "التربية الرياضية" بعد حصولهما على بطولة العالم جانب من التكريم
القليوبية نيفين طه وابراهيم سالم
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استقبل الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها في مكتبه بعد عصر اليوم الطالبين بكليه التربية الرياضية محمود جمال مبروك ومحمد ايهاب الطوخي، حيث قام بتكريمهما لحصول الأول علي المركز الأول علي العالم في رياضة الكيك بوكس والمركز الأول ببطولة أسيا المفتوحة والمركز الأول أفريقياً، بينما حصل الطالب الثاني علي المركز الأول عالمياً في بطولة الكونغوفو والكيك بوكس ولحصوله علي المركز الأول في بطولة الجمهورية للملاكمة والمركز الأول في بطولة منتخب الجامعات المصرية.

 
وقال القاضي إننا فخورون بمثل هذه النماذج من أبناء جامعه بنها، و الجامعه ستدعمهما في كافة البطولات القادمة.
 
وتابع القاضي: الجامعة تولي اهميه كبيره للانشطه الطلابيه سواء كانت ثقافيه أو اجتماعيه أو رياضيه وأن ممارسة الرياضه تخلق شباباً واعياً مستنيراً منتجاً يعمل لصالح وطنه ويرفع أسم بلاده عالياً في العالم.
 
 
 

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