رئيس جامعة بنها يستقبل وفد الطلاب العراقيين ويتلقى درعًا من جامعة تكريت

القليوبية - نيفين طه - إبراهيم سالم

التقى الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، بمكتبه ظهر اليوم الأحد، بوفد الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعة، حيث قدم أعضاء الوفد الشكر لرئيس الجامعه لما لمسوه من اهتمام طوال فترة دراستهم.

وقال أعضاء الوفد، إن الجامعة أولتهم بالرعاية الكاملة وقدمت لهم جميع التسهيلات الممكنة من خلال وحدة الوافدين بها، والتى يرأسها الدكتور محمد أبو سالم.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد يوسف القاضى على أهمية التبادل العلمى والطلابى بين الجامعات العربية، واستقبال الجامعة لعدد كبير من الطلاب الوافدين للدراسة بكلياتها سواء فة مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وأضاف القاضى فى بيان، أن الجامعه تحرص على سمعتها العلمية وتصنيفها المتقدم بين الجامعات المصرية والعربية والإفريقية، وأن استقبالها للطلاب الوافدين يعبر عن توجه الدوله نحو الأشقاء العرب بمزيد من التعاون والترابط.

وكان الوفد العراقى قد نقل تحيات رئيس جامعة تكريت إلى القاضى وقدم إليه درع الجامعة نيابة عن رئيس جامعة تكريت الذى شكره القاضى ودعا إلى المزيد من التعاون مع جامعة تكريت.