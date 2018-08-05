رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماع لمتابعة عمليات التطوير بمركز الأورام

عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اجتماعا مع الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام لمتابعة عمليات التطوير وما تم انجازه وكذلك مناقشة الترتيبات النهائية لافتتاح المدخل الرئيسى الجديد للمركز و المطل على شارع جيهان والذى يضم توسعات وامتداد جديد لمركز الاورام ليتواكب مع زيادة الاعداد المترددة عليه .
كما تابع رئيس الجامعة افتتاح تطوير وحدة أورام الأطفال بالدور السابع و الذى ينفذه المركز بالشراكة المجتمعية الكاملة مع فريق فات يونيتد من خلال حملة هنعالج ولادنا حيث تم تطوير الدور السابع و الخاص بوحدة أورام الاطفال بالكامل بسعة ٣٤ سرير مجهزين على أحدث مستوى طبى بأعلى المواصفات الفنية العالمية لتقدم خدماتها على أعلى مستوى عالمى للأطفال مرضى الاورام بدلتا مصر و المترددين على المركز لتنافس به مركز الأورام جامعة المنصورة مثيلاتها على مستوى العالم .
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