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الأحد، 05 أغسطس 2018 06:53 م
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رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماع لمتابعة عمليات التطوير بمركز الأورام

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:59 م
رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماع لمتابعة عمليات التطوير بمركز الأورام
الدقهلية شريف الديب
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عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة  اجتماعا مع الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام لمتابعة عمليات التطوير وما تم انجازه وكذلك مناقشة  الترتيبات النهائية لافتتاح المدخل الرئيسى الجديد للمركز و المطل على شارع جيهان والذى يضم توسعات وامتداد جديد لمركز الاورام ليتواكب مع زيادة الاعداد المترددة عليه .

كما تابع رئيس الجامعة  افتتاح تطوير وحدة أورام الأطفال بالدور السابع و الذى ينفذه المركز بالشراكة المجتمعية الكاملة مع فريق فات يونيتد من خلال حملة هنعالج ولادنا حيث تم تطوير الدور السابع و الخاص بوحدة أورام الاطفال بالكامل بسعة ٣٤ سرير  مجهزين على أحدث مستوى طبى بأعلى المواصفات الفنية العالمية لتقدم خدماتها على أعلى مستوى عالمى للأطفال مرضى الاورام بدلتا مصر و المترددين على المركز  لتنافس به مركز الأورام جامعة المنصورة مثيلاتها على مستوى العالم .

 

 

 

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