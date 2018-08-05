رئيس الدستورية العليا: حكمنا فى قضايا ضد الحكومة أكثر من التى رفضناها

كتب محسن البديوى

أكد المستشار حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية مع حقوق الإنسان والمواطن والحريات، مضيفًا: "عدد القضايا التى حكمنا فيها بعدم الدستورية ضد الدولة والحكومة أكثر من القضايا الأخرى التى قضينا فيها بالرفض، ولو فيه حد ممكن يزعل مننا فهى السلطة".

وقال جبالى ـ خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد" - إن المحكمة الدستورية العليا لا تراقب نصوص الدستور ولكنها تحميه من أى مخالفة بنص تشريعى أو قرار تنظيمى، والمواطن من حقه اللجوء للمحكمة ورسوم هذا اللجوء ورفع الدعوة هزيلة جدًا وتقدر بـ25 جنيها.