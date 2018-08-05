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الأحد، 05 أغسطس 2018 01:54 م
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رئيس البنك الزراعى: مبيعات شهادة أمان بلغت 168 ألفا بـ183مليون جنيه

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:48 م
رئيس البنك الزراعى: مبيعات شهادة أمان بلغت 168 ألفا بـ183مليون جنيه السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى
كتب أحمد يعقوب
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أعلن الأستاذ السيد القصير ، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن مبيعات البنك الزراعى المصرى من شهادة أمان المصريين بلغت 168 ألف شهادة بقيمة إجمالية 183 مليون جنيه خلال فترة خمس شهور من بداية مارس حتى نهاية يوليو 2018.

يذكر أن البنوك العامة قد بدأت في إصدار  شهادة"أمان المصريين" فى مارس الماضى تحت مظلة البنك المركزى المصرى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة تأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية والمزارعين وذوى الدخول المنخفضة، ويتسفيد منها المصريون فى الفئة العمرية من 18/59 عاما ،وتترواح قيمتها بين 500 حتى 2500 جنيه، وتوفر الحماية التأمينية فى حالةالوفاة الطبيعية أو الحوادث.

وأشار رئيس البنك الزراعى المصرى أن  شبكة فروع البنك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية والتى تبلغ 1210 فرعا، مكنت من الوصول الى كافة فئات المجتمع المصرى فى قرى ومدن المحافظات المختلفة بالوجهين البحرى والقبلى.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن الأرقام  التى حققها البنك فى مجال مبيعات شهادة الأمان منذ طرحها وحتى الآن، تؤكد على دور البنك فى تنفيذ سياسة الشمول المالى التى وجهت بها القيادة السياسية، ويحرص البنك المركزى على تنفيذها لدمج كافة فئات المجتمع ولا سيما الفئات البسيطة فى العمل المصرفى تحقيقا للتنمية الاقتصادية الشاملة  فى كافة ربوع الوطن.


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