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خالد صلاح
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دبلوماسى صينى: نأمل بتحسن العلاقات مع استراليا قريبا

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:28 ص
دبلوماسى صينى: نأمل بتحسن العلاقات مع استراليا قريبا الرئيس الصينى شئ جين بينج
سنغافورة (رويترز)
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قال دبلوماسى صينى كبير أمس السبت، إن الصين تأمل بألا تبدى استراليا "شكوكا لا أساس لها" حتى يمكن للعلاقات بين البلدين أن تعود إلى الاستقرار.

وتوترت العلاقات بين البلدين العام الماضى عندما اتهم رئيس الوزراء الاسترإلى مالكوم ترنبول بكين بالتدخل فى شؤون بلاده بما فى ذلك وسائل الإعلام والجامعات والسياسة. وتنفى الصين هذه الاتهامات.

وقالت مصادر لرويترز يوم الأربعاء إنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد لزيارة وزيرة الخارجية الاسترالية جولى بيشوب الصين للمشاركة فى سلسلة من الاجتماعات التى تعقد بانتظام منذ 2014 على الرغم من اقتراح استراليا مواعيد الاجتماعات فى مايو أيار وهذه العملية عادة تستغرق أسابيع.

وقال وانغ يى عضو مجلس الدولة للصحفيين فى منتدى إقليمى فى سنغافورة "نتعشم أن نتمكن من خلال جهود الجانبين إعادة العلاقات الثنائية قريبا إلى مسار تتطور فيه بشكل سليم ومستقر."

وقال بعد اجتماع مع بيشوب إنه "لتحقيق ذلك نأمل بأن تتمكن استراليا منذ بذل المزيد لصالح زيادة الثقة المتبادلة بين البلدين وألا تساورها شكوك لا أساس لها".

وأضاف أن الجانبين اتفقا على بذل جهود لتحسين العلاقات كما تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن الحماية التجارية.

وقالت بيشوب للصحفيين إن المحادثات كانت "إيجابية جدا" دون أن تعقب.

وفى بيان صدر فى وقت لاحق يوم السبت قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين لم تتدخل "مطلقا" فى السياسات الداخلية للدول الأخرى ولم تقم بعمليات "تسلل" فى الخارج.

 


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