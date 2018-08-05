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حملات أمنية تسفر عن تحرير 1435 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:49 م
حملات أمنية تسفر عن تحرير 1435 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة محول كهرباء
كتب محمود عبد الراضى_دينا الحسينى
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وجه قطاع الأمن العام  حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى تسفر خلال 24 ساعة عن ضبط 1435 قضية وتنفيذ 157 حكم حبس جزئى.

 

ففى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد" تم ضبط 1435 قضية متنوعة منها 1430 قضية سرقة تيار كهربائى، 5 قضايا مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام سرقات التيار الكهربائى تم تنفيذ 157 حكم حبس جزئى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.


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