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حجاج الجمعيات بمحافظة الشرقية يتوجهون اليوم الى المدينة المنورة

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:00 ص
حجاج الجمعيات بمحافظة الشرقية يتوجهون اليوم الى المدينة المنورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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يغادر اليوم  ٧٦٦ من حجاج الجمعيات الأهلية من محافظة الشرقية والجمعيات المركزية  الى المدينة المنورة  على أن تتوالى الأفواج  في السفر حتى يوم  يوم 14 أغسطس الجارى  من  مطارات القاهرة وبرج العرب و الغردقة والأقصر وأسوان.

 

فيما وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بعثة الوزارة بتقديم أقصى جهد لخدمة الحجاج على مدار ساعات اليوم مع تسهيل الإجراءات بداية من الوصول إلى المطارات وتوفير الأوتوبيسات الخاصة بنقل الحجاج، ونقل حقائبهم إلى فنادقهم وتسكينهم ومنح الرعاية الكاملة خاصة لكبار السن والمرضى وتوفير الكراسى المتحركة والخدمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

 

 


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التضامن

حجاج الجمعيات

محافظة الشرقية




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