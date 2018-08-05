جامعة الإسكندرية تستحدث نظاما جديدا لطلابها لاستكمال الدراسة بأمريكا

الإسكندرية- هناء أبو العز

وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور جون لارسون رئيس جامعة أوشن كونتى بولاية نيوجيرسي الأمريكية ،بروتوكول تعاون مشترك لبدء تفعيل نظام الكليات المجتمعية داخل مصر وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية.

بحضور الدكتور محمد حمزة المستشار الثقافى المصرى بواشنطن، وأعضاء مجلس أمناء جامعة اوشن كونتى، والدكتور حاتم عقل نائب رئيس أوشن للتعليم عن بعد والشئون الدولية، والدكتورة مايسه أبو يوسف هيوارد مساعد نائب رئيس جامعة أوشن للشئون الدولية، وجميع نواب الرئيس وعمداء الكليات.

وصرح الدكتور الكردى عقب توقيع البروتوكول أنه يأتي تدشينا لأولى خطوات تفعيل نظام الكليات المجتمعية داخل مصر، وذلك على خلفية توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة أوشن الأمريكية لإنشاء الكليات المجتمعية بمصر.

وأوضح الدكتور الكردى فى بيان أن هذا النظام يتيح للدارسين الحصول على شهادة بعد سنتين، واستكمال الدراسة بجامعة الاسكندرية او إحدى الجامعات الامريكية لمدة سنتين أخرتين حيث يحصل الطالب المتخرج من هذا النظام على ثلاث شهادات، إحداهما بعد سنتين من جامعة اوشن، وأخرى بعد 4 سنوات من جامعة الاسكندرية، والثالثة من إحدى الجامعات الامريكية التى لها اتفاقيات مع جامعة أوشن مثل جامعة نيوجيرسى للتكنولوجيا New Jersey Institute of Technology وجامعة Kean، وجامعة Penn State غيرها من الجامعات الامريكية المرموقة.

وأشار إلى أن هذا النظام يتيح للطلاب استكمال أخر سنتين من دراستهم بهذه الجامعات، ويتيح لهم أيضاً استكمال دراستهم العليا بالجامعات الامريكية، فضﻻ عن فرصة الخروج لسوق العمل لخريجى الكليات المجتمعية على أن يعودوا لاستكمال دراستهم مرة أخرى لمدة سنتين أخريين للحصول على درجة البكالوريوس.