تقرير أسواق فاينانشيال يطالب بتغير منظومة الدعم للأسمدة

كتب محمود الضبع

تعتبر الأسمدة الزراعية هى المحرك الرئيسى لأسعار المنتجات الزراعية وتشهد مواسم الزراعية فى مصر عدم استقرار فى أسعار الاسمدة بشكل عام، وبالتالى ينعكس ذلك على أسعار السلع الزراعية، وهذا ما أكده تقرير أسواق فاينانشيال النصف سنوى والمتخصص فى أسعار السلع وخاماتها ورصد حركتها بالبورصات السلعية والأسواق العالمية.

وأشار التقرير أن سوق الأسمدة فى مصر يحتاج للمزيد من الرقابة والانضباط، نظرا لأهميته بالنسبة للدورة الزراعية وبخاصة الأسمدة التى تدعمها الدولة.

ويقول أحمد عامر خبير البورصات السلعية: إن منظومة الدعم الموجهة من الحكومة للأسمدة تحتاج لإعادة ترتيب حتى تتخلص من الفساد التى تشوبها فنجد على سبيل المثال سعر بيع طن اليوريا الحر 5300 جنية والمدعم 3290 جنيها للطن وسعر طن بيع النترات الحر 5200 جنيه فى حين أن سعر الطن للمدعم 3190 جنيها.

فالملاحظ أن هناك فرقا بين سعر الحر والمدعم 2000 جنيه وهذا ما يجعل السوق السوداء للأسمدة فى انتعاش مستمر، لذلك بات ملحاً التفكير فى تغير منظومة الدعم فى الاسمدة من عينى إلى نقد حتى يتم القضاء على السوق السوداء تماماً وحتى تستطيع الحكومة الوقوف بجوار المزارع المستحق للأسمدة المدعومة.

وأشار عامر أن تقرير أسواق فاينانشيال أعد بعض التوصيات الهامة الخاصة بإعادة النظر فى منظومة الاسمدة على رأسها ضرورة إنشاء نظام معلوماتى يتضمن المعلومات والأسعار اليومية عن سوق الأسمدة ويتم تفعيله داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية ومن خلال شبكة الربط المعلوماتى بين الجمعيات الزراعية يمكن تحقيق الاهداف التالية.

أهداف لابد من تحقيقها



- القضاء على الفساد والارتفاع المبالغ فى أسعار الأسمدة.

- توافر المعلومات عن هذا المجال يساعد على جذب المستثمرين.

- سرعة إنشاء بورصة العقود المستقبلية للأسمدة مما يؤدى إلى زيادة كبيرة فى تدفق النقد الأجنبى داخل مصر.

- توحيد أسعار الأسمدة داخل السوق المصرى على مستوى الجمهورية.

- تسويق الفوسفات المصرى عالمياً حيث يوجد فى مصر احتياطى ضخم من الفوسفات يتعدى المليار طن فى حين ما يتم استخراجه من الشركات المنتجة فى حدود 4.5 مليون طن سنوياً ويتم تصدير 3.5 مليون طن سنوياً والباقى يغطى احتياجات السوق المحلى.

الربط بين الأسعار العالمية والمحلية



يتراوح سعر بيع طن اليوريا عالمياً بين 265 إلى 275 دولارا للطن ويتم بيعها فى السوق المحلى ما بين 5200 إلى 5300 جنيه للطن ويتراوح سعر الفوسفات عالمياً ما بين 400 إلى 410 دولار للطن.

ورصد تقرير أسواق فاينانشيال حركة الواردات والصادرات الخاصة بالأسمدة مصر العربية خلال

النصف الأول من عام 2018 وكشف عن أن صادرات اليوريا بلغت 2,025,259طن بينما بلعت صادرات السلفات 21,700 طن وصادرات الفوسفات بلغت 667,188 طن وصاادرات نترات الامونيوم 11,486 طن وصادرات سلفات بوتاسيوم 5,500 طن.

فى حين بلغت وواردات كالسيوم نترات 8,400 طن وبلغت واردات الفوسفات 2.020 طن وواردات نترات أمونيوم 21,760 طن وواردات السلفات بلغت 4,400 طن.