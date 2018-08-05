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تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:54 ص
تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال" تميم بن حمد أمير قطر
كتب مصطفى عنبر
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كشفت تقارير إعلامية عن ملاحقة القضاء اللبنانى لشركة قطرية تتخذ من بيروت مقرا لها، لتورطها فى جرائم غسيل أموال.

ووفقا لتلك التقارير الإعلامية، فإن القضاء اللبنانى أصدر مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال غازى أبو نحل (أردنى الجنسية) ويعمل رئيسا تنفيذيا لمجموعة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في قطر، بعد أن وجه له جرائم غسيل الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية والافتراء والقدح والذم والتهديد والتشهير.

كما أصدر النائب العام التمييزى اللبنانى مذكرة توقيف دولية بحق أبو نحل أرسلها إلى جميع دوائر الإنتربول من أجل توقيفه، علما أن هناك معلومات مؤكّدة تتحدّث عن وجوده مع عدد من فريق عمله الملاحقين جزائيا أيضا، فى جزيرة قبرص.

والمطلوب للقضاء اللبنانى غازي كامل عبد الرحمن أبو نحل (72 عاما) هو الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين فى قطر، ومساهم أساسى فى مصرف ترست الجزائر، وترست للتأمين – لبنان، وترست للتأمين – قبرص، وترست للتأمين وإعادة التأمين – البحرين، وترست كومباس للتأمين.

واستنادا لقانون العقوبات في لبنان أجرت النيابة العامة المالية فى لبنان تحقيقات أولية فى جرائم اقترفها رجل الأعمال غازى أبو نحل وفريق عمله ونسبت إليهم التهم سالفة الذكر، وأفضت هذه التحقيقات إلى إدعاء النائب العام المالى فى لبنان بموجب”ورقة طلب” على غازى أبو نحل وآخرين بالجرائم المذكورة.


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