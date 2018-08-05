تفاصيل مقتل سمسار عقارات على يد عاطل بالبساتين

كتب ــ على عبد الرحمن

استيقظ أهالى شارع فايدة كامل، بمدينة البساتين، صباح الجمعة، على جريمة بشعة، بطلها سمسار عقارات فى الستين من عمره، "غريب عن المنطقة"، عثر الأهالى عليه مقتولا أمام أحد منازل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب مدمن مخدرات يقيم بالمنطقة.

الجدال بين أهالى شارع حمدى محمود المتفرع من شارع فايدة كامل، الذى شهد الجريمة، ما زال قائما بين عتاب للأب الذى ترك ابنه المدمن دون علاجه، وبين مشفق على الأب يقينا منهم أنه ما كان ليتركه لولا استنفاذ كل الحيل لعلاجه أمام رفضه.



الشارع الذى شهد الجريمة

"اليوم السابع" استمع لروايات شهود العيان على الواقعة، الذين رفضوا ذكر أسمائهم نظرا لكونهم جيران والده، حيث أكد أحد الأهالى، أن الجريمة وقعت فى الثامنة صباح يوم الجمعة، وكانت معظم المحلات لا زالت مغلقة، فلم يرى الواقعة سوى طفل صغير وربة منزل كانت تقف فى البلكونة، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت أمام منزل المتهم، حيث قام بضرب المجنى عليه بحجر على رأسه ما أرداه قتيلا.

تلتقط الحديث إحدى السيدات، لتؤكد أن المتهم يبدو كأنه مهتز نفسيا، بسبب إدمانه للمخدرات، وأنه ينام فى الشارع أمام منزله، فيما تسكن شقيقته مع والده فى شقة بنفس العقار، مشيرة إلى أن البعض يقول إن والده طرده من المنزل بسبب إدمانه واعتياده سرقته، والبعض الآخر يقول إن إدمانه سبب الخلاف بينه وبين والده كما أنه سبق وسرق مبلغا ماليا من والده فطرده من المنزل، وكان ينام أعلى سطح المنزل فى الشتاء، إلا أن السكان شكو لوالده ذلك، فاضطر للمبيت فى الشارع.



مكان وقوع الجريمة فى شارع حمدى محمود

فيما تقول أخرى، إن إحدى سكان الشارع أشعلت قبل ذلك النيران فى ملابسه وبطانية كان ينام عليها فى الشارع لمحاولته الاعتداء على طفلتها فى مدخل منزلها وسرقتها، كما أن أحد السكان حرر ضده محضرا لسرقةتهدراجته الهوائية.

وتروى بائعة فى الشارع، تفاصيل أكثر عن حياة المتهم، لتؤكد أنه ذات مرة ترك لديها شنطة بلاستيكية سوداء وكانت لا تدرى ما بها وخوفا من أن يكون بداخلها مخدرات أعطتها لعامل نظافة ليلقيها فى القمامة، وبعد ذلك جاء ليسأل عنها فقالت إنها ألقتها فى القمامة فقال لها إن بها مبالغ مالية ومصوغات سرقها من منزل والده.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا بالعثور على جثة لشخص ملقاة بشارع حمدى محمود، من شارع فايدة كامل، وأمكن تحديده وتبين أنها جثة "صابر ذ" 63 سنة، سمسار عقارات، يرتدي ملابسه كاملة، وتبين أن الجثة بها إصابات عبارة عن "جروح تهتكية بالجبهة وجرح قطعي بفروة الرأس واليد اليسرى".

ومن خلال التحريات بمنطقة العثور، تبين أنه أثناء سير المجنى عليه بمكان الواقعة تعدى عليه عاطل بحجر محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وتأيدت الواقعة بشهادة "ا.ا" 12 سنة، طالب، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة "ا.ا" 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة وسائل نقل".

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.