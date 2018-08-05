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تعرف على 5 محاور رئيسية يعتمد عليها الطب الشرعى الميدانى فى كشف لغز الجرائم

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:22 ص
تعرف على 5 محاور رئيسية يعتمد عليها الطب الشرعى الميدانى فى كشف لغز الجرائم الطب الشرعى- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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يلعب قسم الطب الشرعى الميدانى بمصلحة الأطباء الشرعيين دورا هاما ورئيسا فى تحقيق العدالة، والمساعدة فى الوصول الى الحقائق العملية المجردة، من خلال توفير الأدلة والبراهين وكشف الحقائق في القضايا التى بها شق طبى ، كجرائم القتل وضحايا العنف، خاصة العنف الأسرى والانتحار واشتباه الاغتصاب، والعجز الجنسى .

ويعتمد قسم الطب الشرعى الميدانى على عدد من المحاور الرئيسية فى الكشف عن حقائق القضايا العالقة ومن أهمها :

التشريح

هو البحث والتحرى عن أسباب الوفاة، وتحديد إذا كانت الوفاة طبيعية من عدمه، وتحديد وقت الوفاة وظروفها، كما يتم معرفة طبيعة الإصابات ونوعها، ونوع السلاح المستخدم ويتولى التشريح مجموعة متميزة من الأطباء البشريين.

الأشعة

يتم الكشف بالأشعة لتحديد أماكن الكسور بالعظام أو وجود مقذوفات أو أجسام غيبة داخل الجسم.

الكشف الطبى

الكشف على أطراف القضايا، سواء ضحايا أو أطراف قضايا التعويضات، أو حالات الإهمال والأخطاء الطبية ونسبة العجز، وحالات اشتباه الانتحاروالاغتصاب والعجز الجنسى والإجهاض، وحوادث أماكن العمل، وتستعين المصلحة بخبراء وأطباء وأساتذة جامعيين، فى تخصصات مختلفة ومتنوعة، إيمانا بأهمية التخصص ومراعاه لحقوق أطراف القضايا.

عيادة العنف

تتولى مهمة الكشف على ضحايا العنف، خاصة العنف الأسرى، وتحديد نسبة الإصابة، ونوعها، ونوع السلاح المستخدم إن وجد.

فحص السلاح والمقذوفات

فحص الأسلحة ومقارنة الطلقات والمقذوفات من أهم أعمال الطب الشرعى التى تساعد على التعرف على أداة الجريمة، والوصول إلى الجانى.


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