تشكيل لجنة من الشئون المالية للتفتيش على صندوق الخدمات بمحافظة القليوبية

القليوبية-نيفين طه

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، على تشكيل لجنة متخصصة من الشئون المالية والادارية للتفتيش على صندوق الخدمات، ورصد قيمة الميزانية الموجودة داخل مجلس مدينة كفر شكر لإنفاقها فى إنهاء مشروعات خدمية.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أن الهدف من إجراءات التفتيش دفع قيمة 7 آلاف جنيه رسوم أعمال الرفع المساحى لإقامة مشروع مضبوطات مركز شرطة كفر شكر، والذى يقام على مساحة 900 متر بمنطقة قرية ميت الدريج حوض الزعفران.

وأوضح المحافظ أنه يوجد خطة لإنشاء مقر مضبوطات للمخالفات المرورية والمسروقات بكافة أنواعها على مستوى المركز، وكذالك إنشاء وحدة مرور خاصة بالمدينة لراحة السائقين من التراخيص فى مدن أخرى مثل بنها والخانكة.