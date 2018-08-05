تشريح جثة فتاة انتحرت بسبب أزمة عاطفية فى مصر القديمة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطمبارى، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أطباء مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة فتاة انتحرت بسبب أزمة عاطفية، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوفاة، وصرحت بالدفن ، وطلبت النيابة العامه تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامه أن الفتاة تدعى س.م، 23 عامًا، تقطن فى منطقة المنيل، ارتبطت بعلاقة عاطفية مع أحد الشباب، ولكنها أهلها عندما علموا بهذه الواقعة فمنعوها عن الاتصال به، وتشاجروا معها، ورفضوا خروجها للعمل.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن الفتاة طلبت من حبيبها التقدم لخطبتها ولكن أهلها رفضوا، فهددتهم بإلقاء نفسها من النافذة إذا استمروا فى الرفض، فلم يستجيبوا لأمرها مما دفعها إلى إلقاء نفسها من الطابق الرابع من العقار الذين يقطنون به.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة، حيث تبين أنها لفتاة نحيلة فى منتصف العقد الثالث من العمر، ترتدى ملابس منزلية، وتبين وجود كسر فى الجمجمة تسبب فى حدوث نزيف أدت للوفاة، وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد وصول فتاة مصابة بكسور مختلفة فى الجسم، ونزيف إلى المستشفى العام وتوفيت حال وصولها.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنها لفتاة أقدمت على خطوة الانتحار، للتخلص من ضغوطات عائلتها، وتحكمهم فيها ورفضهم زواجها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.