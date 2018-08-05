ترامب لمؤيديه : الحرارة تسجل 38 درجة مئوية فى هذه الغرفة المجنونة

رويترز

عانى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومؤيدون له من الحرارة الشديدة أثناء اجتماع حاشد فى لويس سنتر بولاية أوهايو أمس السبت 4 أغسطس .

وقال ترامب وسط تهليل الحاضرين "على الرغم من أن الحرارة تسجل 38 درجة مئوية في هذه الغرفة المجنونة ، إذا كان باستطاعتكم تحملها فإن باستطاعتى تحملها".

وفتح ترامب سترة حُلته قائلا بسخرية "هذا كثير على حُلتي الجديدة الجميلة ذات العلامة التجارية "، وكان مؤيدو ترامب يحركون أيديهم أمام وجوههم سعيا للتهوية، وعقد الاجتماع في قاعة رياضية بمدرسة ثانوية دعما للجمهورى تروى بالدرسون الذى يسعى للفوز بمقعد فى الكونجرس فى منافسة شرسة.