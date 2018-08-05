ترامب : الناتج المحلى الإجمالى يحدث نموا كبيرا

واشنطن /أ ش أ/

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب : أن الناتج المحلى الإجمالى لبلاده ينمو نموا كبيرا ويسير فى الاتجاه الصحيح.

ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية على موقعها الإلكترونى عن ترامب قوله فى حشد فى ولاية أوهايو الأمريكية ، أن الاقتصاد الأمريكى سوف ينمو بمعدلات نمو غير مسبوقة نتيجة لسياساته التجارية..واصفا النمو الاقتصادى الأمريكى الأخير بـ"الأمر المذهل" .. قائلا : "إنه معجزة بالنسبة للعديد من الناس".

وأشار ترامب إلى أنه فى حال تمكنه من خفض العجز التجاري، فإنه سوف يكون بإمكان الولايات المتحدة إحداث نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بثلاث أو أربع نقاط.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكى قام بفرض مجموعة من التعريفات الجمركية على بضائع الدول الأخرى خلال الأشهر الأخيرة لاسيما الصين وبعض البلدان الحليفة للولايات المتحدة مثل كندا.

وقد استجابت هذه البلدان بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية ، مما أثار مخاوف بين المنتجين الأمريكيين بشأن تصاعد الحروب التجارية وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي.

وأفادت وزارة التجارية الأمريكية ، أواخر الشهر الماضى ، بنمو الاقتصاد بنسبة 1ر4% خلال الأشهر من أبريل إلى يونيو مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات.