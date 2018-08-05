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الأحد، 05 أغسطس 2018 04:46 م
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تحرير 9 قضايا تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:55 م
تحرير 9 قضايا تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حمله تموينيه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 9 قضايا تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.
 
تمكنت الحملة من تحرير قضية في مجال عدم الإعلان عن الاسعار وبيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع، وتم تحرير قضية في مجال تهريب السلع التموينية، و5 قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، وتحرير 3 قضايا فى مجال الغش الغذائى والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

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