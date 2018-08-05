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تحرير 1345 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:27 ص
تحرير 1345 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت اليوم الأحد، مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه  مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير1345مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 102مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،138 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 وتم ضبط 1009 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن فحص 9 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

وشنت مديرية أمن المنوفية حمله مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية، 11 قرار تعدٍ على منافع الرى، 6 قرارات تعدٍ على منافع السكة الحديد، بإجمالى مساحة 5772 متر تقريبا.

 


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