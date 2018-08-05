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تحرير 1345مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:16 ص
تحرير 1345مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية مخالفات مرورية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير الإدارة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير1345مخالفة خالفة متنوعة عبارة عن تحرير،102مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،138مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 تم ضبط 1009مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
كما أسفرت الحملة، عن فحص 9 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.
 

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