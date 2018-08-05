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الأحد، 05 أغسطس 2018 03:15 م
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تحرير 11 قضية إتجار وتعاطى مخدرات وضبط 22 متهما خلال أسبوع

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:45 م
تحرير 11 قضية إتجار وتعاطى مخدرات وضبط 22 متهما خلال أسبوع مخدرات- أرشيفية
محمود عبد الراضى _ دينا الحسينى
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نجحت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى تحرير قضايا المخدرات خلال أسبوع بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية.

 

وأسفرت الجهود خلال الفترة من 28/7/2018 حتى 3/8/2018 من ضبط 11 قضية "إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة "بلغ عدد المتهمين فيها 22 متهما ضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 243 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيروين وزنت 595 جرام وكمية من مخدر الفودو وزنت 10,600 كيلو جرام .

 

وتم ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت  2,400 كيلو جرام و274 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية و4125  قرص مخدر مختلف الأنواع.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود وإستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.


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خوادث اليوم




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