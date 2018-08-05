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تحالف دعم الشرعية: أدلة جديدة تثبت تورط الحوثيين فى هجوم الحديدة الأخير

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:45 م
تحالف دعم الشرعية: أدلة جديدة تثبت تورط الحوثيين فى هجوم الحديدة الأخير حرب اليمن - أرشيفية
صنعاء /أ ش أ/
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كشف تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، عن أدلة جديدة جُمعت فى إطار تحقيق شامل مع شركاء غربيين تثبت تورط الحوثيين فى الهجوم الأخير على "سوق السمك" و"مستشفى الثورة" بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر فى التحالف -وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية- أن هناك صورا اُلتقطت بالأقمار الاصطناعية تشير إلى أن الميليشيات الحوثية نفذت الهجوم بقنابل الهاون.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم استهدف أحد المستشفيات المهمة فى محافظة الحديدة فى وقت كان يستمع فيه مجلس الأمن الدولى لإحاطة المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث بشأن التطورات فى الحديدة.

وأعرب مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة فى اليمن، فى وقت سابق اليوم، تعاطفه وحزنه العميق على سقوط مدنيين أبرياء جراء الهجمات الأخيرة التى شنتها ميليشيات الحوثى على "مستشفى الثورة" و"سوق السمك" فى الحديدة، داعيًا إلى ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية

 

 


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اليمن

تحالف دعم الشرعية

الحوثيين

هجوم الحديدة




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