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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى قضية "أحداث أطفيح" لـ 4سبتمبر

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:39 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى قضية "أحداث أطفيح" لـ 4سبتمبر قضية أطفيح - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجيل إعادة إجراءات محاكمة  متهم فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 4 سبتمبر لمرافعة الدفاع.

 

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل.

 

ومن التهم الموجهة إليهم، اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

 


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