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بولتون: لا خلاف بين ترامب ومسئوليه الأمنيين حول التدخل الروسى فى الانتخابات

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:26 م
بولتون: لا خلاف بين ترامب ومسئوليه الأمنيين حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين
واشنطن (أ ش أ)
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أكد جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للأمن القومى، عدم وجود خلاف بين ترامب وكبار ومسئوليه الاستخباراتيين بشأن ما إذا كانت روسيا تدخلت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2016، رغم مواصلة وصف الرئيس الأمريكى لتلك القضية بأنها "أكذوبة".

وأشار بولتون، فى مقابلة متلفزة، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس وجّه 5 من مسئوليه للأمن القومى للتحدث خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، الأسبوع الماضى، لتوضيح تفاصيل جهود ردع أى تدخل محتمل فى المستقبل فى العملية الانتخابية، بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكترونى لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وتابع "أعتقد أن ما يطلق (ترامب) عليه أكذوبة هو فكرة أن الروس أدارو وتحكموا بشكل ما فى حملته.. وأنه كان هناك شيء من المؤامرة، وأنه كان هناك شيء من الانتهاك للقانون الأمريكى فى 2016"، مضيفا "كل من شارك فى ذلك المؤتمر الصحفي، كما الرئيس، قالوا إن تقدير المجتمع الاستخباراتى للتدخل الروسى فى 2016 صحيح".

وتابع مستشار ترامب أن فكرة وجود خلاف بين الرئيس وإدارته حول هذا الأمر هو "سرد إعلامى"، على الرغم من أنه كانت هناك انقسامات واضحة فى السرديات بين ترامب وكبار مسئوليه.

وشكك الرئيس الأمريكى فى مناسبات عديدة فى النتائج التى توصلت إليها وكالات الاستخبارات الأمريكية بشأن التدخل الروسى المزعوم فى انتخابات 2016، لكن تصريحاته فى ذلك الصدد اتسمت خلال الفترة الأخيرة بنوع من التضارب.

وأثار ترامب ردود أفعال غاضبة، الشهر الماضي، بعد أن بدا مقتنعا بفكرة عدم تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية، وذلك خلال لقائه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.

 

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