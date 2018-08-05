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بعد 9 اشهر من الإعلان عن مدينة الأحلام.. الملك سلمان يحرر شهادة ميلاد "نيوم"

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:16 م
بعد 9 اشهر من الإعلان عن مدينة الأحلام.. الملك سلمان يحرر شهادة ميلاد "نيوم" الملك سلمان
كتب : حسام الشقويرى
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بعد 9 أشهر من الإعلان عن "مشروع نيوم"، وطأت اليوم، الأحد، قدما الملك سلمان بن عبد العزيز، أرض مدينة الأحلام ليحرر بذلك أول وثيقة ميلاد لأضخم مشروع سياحى من نوعه على مستوى العالم بشراكة سعودية مصرية أردنية، خلال اجتماع مع مجلس وزرائه.

وترجع بداية المشروع إلى 28 أكتوبر من عام 2017 عندما  كشف ولى العهد السعودى محمد بن سلمان عن مشروع مدينة المستقبل "نيوم" ضمن فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد بالرياض، فى إطار رؤية 2030 بقيمة إجمالية 500 مليار دولار، التى ستقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع وتمتد إلى أراضى الأردن ومصر خلال مجريات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذى تستضيفه الرياض على مدى ثلاثة أيام.

 

ومن الأساسات التى يقوم عليها مشروع "نيوم" إطلالته على ساحل البحر الأحمر، الذى يعد الشريان الاقتصادى الأبرز، والذى تمرُّ عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن الموقع يعد محورا يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا ويمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، وهذا ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسية على صعيد المعرفة، والتقنية، والأبحاث، والتعليم، والمعيشة، والعمل، كما سيكون الموقع المدخل الرئيسى لجسر الملك سلمان الذى سيربط بين آسيا وأفريقيا، مما يعزز من مكانته وأهميته الاقتصادية.

 

قطاعات مشروع نيوم

وحول القطاعات التى سيركز عليها المشروع  قال سمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، فى حوار لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن منطقة "نيوم" ستركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهى مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامى، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذى يمثل الركيزة الأساسية لباقى القطاعات، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادى، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمى.

 

تكلفة دعم مشروع "نيوم"

وأضاف ولى العهد السعودى، أن "كل ذلك سيؤدى إلى إيجاد فرص عمل والمساهمة فى زيادة إجمالى الناتج المحلى للمملكة، وسيعمل مشروع "نيوم" على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، كما سيتم دعم "نيوم" بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين".

 

مميزات المشروع

تمتاز منطقة المشروع بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجى الذى يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما فى المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا وأمريكا، حيث تقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر، ويضاف إلى ذلك النسيم العليل الذى يسهم فى اعتدال درجات الحرارة فيها. كما ستتيح الشمس والرياح لمنطقة المشروع الاعتماد الكامل على الطاقة البديلة.

 

تمويل مشروع نيوم

وبحسب ما كشف عنه ولى العهد السعودى سيكون مشروع "نيوم" أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول السعودية ومصر والأردن، كما أن عنصر التمويل والقدرة المالية هو أحد أهم مقومات المشروع الذى سيعتمد على الاقتصاد السعودى بشكل رئيسى، ويقف خلفه صندوق الاستثمارات العامة، الذى تحول مؤخراً إلى صندوق عالمى رئيسى بإمكانيات استثمارية ضخمة، والوصول لشبكة واسعة من المستثمرين وكبرى الشركات فى كافة أنحاء العالم، والتى سيتم توظيفها لإنجاح المشروع.

 


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