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الأحد، 05 أغسطس 2018 09:19 ص
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بعد قرار فتح استيراد الأرز.. انخفاض سعر الطن 1500 جنيه

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:00 ص
بعد قرار فتح استيراد الأرز.. انخفاض سعر الطن 1500 جنيه الارز
كتب محمود الضبع
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قال تقرير أسواق فاينانشيال النصف سنوى والراصد لحركة الاسعار وخاماتها بالبورصات السلعية والأسواق العالمية، إن فور صدور القرار الرئاسى بفتح باب الاستيراد للأرز بدأت أسعاره تتراجع فى السوق بعد أن شهدت خلال الستة أشهر الماضية ارتفاعاً بسبب استغلال التجار لقرار تخفيض المساحات المزروعة بالأرز وتراجعها بنسبة 49% من 1.76 مليون فدان إلى 724 ألف فدان بسبب التغيرات الطارئة بضرورة المحافظة على المياه الخاصة بالزراعة.

وتوجهت الدولة إلى الاستيراد من دول تنتج أرز بنفس المواصفات المصرية خاصة وأن الأرز من السلع التى يتم توزيعها على بطاقات الدعم لشريحة كبيرة من المواطنين ومن هذه الدول الصين والفلبين والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام، وسيتم استبعاد الهند بعد أن عزف المستهلك المصرى عن شراء الأرز الهندى بعد الصفقة التى تم استيرادها نهاية العام الماضى، ولم تلق قبول المستهلكين بالسوق المصرى.

وبالفعل قامت الحكومة بالتعاقد على استيراد 100 ألف طن من الصين ويتم استلام 38 ألف طن خلال الفترة القليلة القادمة على أن يتم استلام باقى الكمية على دفعات.

كما أن الحكومة المصرية ستبدأ فى تطبيق التجربة السعودية فى زراعة الأرز المعدل وراثياً والذى لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لزراعته تعويضا عن المساحات المخفضة حتى نعود إلى الاكتفاء الذاتى للسلعة الأهم بنسبة للمواطن المصرى كما كان بالماضى.

وتسبب قرار فتح باب الاستيراد فى انخفاض أسعار الأرز حيث وصل سعر الأرز حالياً (رفيع كسر 12:10% ) إلى 6700 جنيه للطن بعد أن وصل سعره فى يونيو 2018 إلى 8200 جنيه للطن كما وصل سعر الأرز (عريض كسر 3% ) إلى 7900 جنيه للطن بعد أن وصل سعره فى يونيو 2018 إلى 9250 جنيها للطن ويتراوح سعر الأرز عالميا بين 390 إلى 450 دولار للطن حسب بلد المنشأ ومواصفاته.

 

 

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الارز

التجربة السعودية

الأرز المعدل وراثياً




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