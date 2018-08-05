بريطانيا تخطط لزيادة عدد المتبرعين بالأعضاء وإنقاذ المزيد من الأرواح

تخطط بريطانيا لزيادة عدد من يتبرعون بأعضائهم وذلك عن طريق تغيير قواعد القبول وافتراض الموافقة على التبرع بالأعضاء ، ما لم يصرح المرء بالرفض.

وقالت وزارة الصحة اليوم الأحد إن البرلمان سيناقش تشريعا لتطبيق إطار العمل الجديد للتبرع بالأعضاء والأنسجة في وقت لاحق هذا العام ، ومن المتوقع أن يدخل النظام حيز التنفيذ في ربيع عام 2020.

وقالت جاكى دويل-برايس، وهى وكيلة بوزارة الصحة، في بيان "نعتقد أن بمقدورنا إنقاذ ما يصل إلى 700 حياة أخرى سنويا بإجراء هذه التغييرات".

وستكون هناك استثناءات فى نظام افتراض القبول بما فى ذلك من هم أقل من 18 عاما ، ومن يفتقرون إلى القدرة العقلية على فهم التغييرات ومن لم يقضوا فى انجلترا آخر 12 شهرا على الأقل قبل الوفاة.

ونظام افتراض القبول معمول به في ويلز كما نشرت اسكتلندا أيضا خطة لنظام تبرع يقوم على ضرورة التصريح برفض التبرع بالأعضاء.

وذكر جهاز الصحة العامة أن هناك نحو 6 آلاف اسم مدرج على قائمة الانتظار لزرع الأعضاء فى بريطانيا ، وأن أكثر من 400 مريض ماتوا العام الماضى وهم ينتظرون الخضوع لعملية زرع أعضاء.