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برلمانى: نتواصل مع "المالية" لوضع تصور لفرض رسوم على إعلانات جوجل

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:00 ص
برلمانى: نتواصل مع "المالية" لوضع تصور لفرض رسوم على إعلانات جوجل النائب أحمد زيدان
كتب محمد صبحى
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قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيبدأ فى التواصل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية للوقوف على ما وصلت إليه الوزارة بخصوص آليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"انستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية لسرعة الانتهاء من وضع تصور كامل ووضع تشريع قانون يمكن من فرض ضرائب على الشركات المعلنة.

وأضاف زيدان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن فرض الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى ، يواجه التهرب الضريبى خاصة وأن المعلنين عبر مواقع التواصل يحققون أرباحا تقدر بالمليارات ولا يسددون مستحقات الدولة بما يضاعف من أرباحهم، وبالتالى بات من الضرورة التصدى لهم بما يضمن حقوق الدولة.

وتابع أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مسألة فرض ضرائب على المنصات الإلكترونية سيكون من ضمن أولويات مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع المقرر انعقاده بداية أكتوبر المقبل.


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