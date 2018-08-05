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الأحد، 05 أغسطس 2018 10:06 م
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بدء مشروع قرى الجذب السكانى بالوادى الجديد على مساحة 10 آلاف فدان

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:19 م
بدء مشروع قرى الجذب السكانى بالوادى الجديد على مساحة 10 آلاف فدان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى، عن بدء التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع "قرى الجذب السكانى بالوادى الجديد" بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية المتميزة فى مجال استصلاح وزراعة الأراضى، لدعم تنفيذ مشروع لاستصلاح مساحة 10 ألف فدان بقرى الوادى الجديد.

وأكد المحافظ على أن وزارتى التعاون الدولى والاستثمار انتهت من إعداد دراسة جدوى كاملة لتنفيذ المشروع الذى يعتمد على توزيع أراضى على الشباب من محافظات الصعيد والدلتا المكتظة بالسكان لتعمير أراضى الوادى الجديد وتخفيف الضغط السكانى بمحافظات وادى النيل.

وأضاف محافظ الوادى الجديد فى بيان له أنه سيتم تسليم مساحة 10 آلاف فدان بالمحافظة ضمن 10 محافظات تستفيد من المشروع ليتم توزيع تلك الأراضى على ألف أسرة بواقع 10 أفدنة لكل أسرة، كما سيتم تقسيط ثمن الأراضى على الشباب لمدة لا تقل عن 10 سنوات لافتًا إلى أن دراسات الجدوى أوضحت أنه سيتم استرداد ثمن الأرض والتجهيزات خلال 7 سنوات.


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