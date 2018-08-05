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بدء جلسة المشاروات السياسية بين وزير الخارجية ونظيره الإيطالى

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:13 م
بدء جلسة المشاروات السياسية بين وزير الخارجية ونظيره الإيطالى وزير الخارجية سامح شكرى
(أ ش أ)
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عقد وزير الخارجية سامح شكرى ظهر اليوم الأحد، جلسة مشاورات سياسية مع إينزو موافيرو ميلانيزى وزير خارجية إيطاليا الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

وتتناول المباحثات - التى تتواصل فى قصر التحرير - العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية وسبل دفعها فى شتى المجالات.

كما يناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع فى ليبيا ومكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

إينزو موافيرو ميلانيزى
إينزو موافيرو ميلانيزى

 

بدء جلسة المشاروات السياسية بين وزير الخارجية ونظيره الإيطالى
بدء جلسة المشاروات السياسية بين وزير الخارجية ونظيره الإيطالى

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

لقاء بين وزير الخارجية سامح شكرى ووزير خارجية إيطاليا
لقاء بين وزير الخارجية سامح شكرى ووزير خارجية إيطاليا

 

وزير الخارجية الإيطالى
وزير الخارجية الإيطالى

 

وزير الخارجية سامح شكرى فى لقاء مع إينزو موافيرو ميلانيزى وزير خارجية إيطاليا
وزير الخارجية سامح شكرى فى لقاء مع إينزو موافيرو ميلانيزى وزير خارجية إيطاليا

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