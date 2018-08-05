(أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكرى ظهر اليوم الأحد، جلسة مشاورات سياسية مع إينزو موافيرو ميلانيزى وزير خارجية إيطاليا الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

وتتناول المباحثات - التى تتواصل فى قصر التحرير - العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية وسبل دفعها فى شتى المجالات.

كما يناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع فى ليبيا ومكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.



إينزو موافيرو ميلانيزى



بدء جلسة المشاروات السياسية بين وزير الخارجية ونظيره الإيطالى



جانب من اللقاء



لقاء بين وزير الخارجية سامح شكرى ووزير خارجية إيطاليا



وزير الخارجية الإيطالى