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باحث سودانى: الجزيرة خفضت العاملين فى القناة بسبب الخسائر المالية

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:30 ص
باحث سودانى: الجزيرة خفضت العاملين فى القناة بسبب الخسائر المالية قناة الجزيرة - أرشيفية
كتب كامل كامل
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كشف الباحث السودانى نادر البدوى المتخصص فى شئون حركات التيار الإسلامى، أن فضائية الجزيرة المملوكة لنظام الحمدين فى قطر، خفضت أعداد العاملين فيها بسبب الخسائر المالية، كما أن القناة بدأت فى غلق نوافذ لها فى بعض الدول لنفس السبب.

وقال "البدوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" إثر مقاطعه الرباعى العربى لقطر وجدنا أن القرارات التى اقحمت تركيا فيها بشأن قطر، كانت ترجع إلى التنظيم الدولى للإخوان الذى دائما قراراته ارتجالية، وقد افقدت تركيا وقطر الكثير،  ففى الجانب الاقتصادى تأثرت تركيا بالمقاطعة أكثر من قطر فالانهيار فى قيمة الليرة أدى إلى هروب أصحاب رؤوس الأموال إلى الخارج التركى".

وأشار إلى أن قطر تأثرت اقتصاديًا، مضيفًا :" أظن أن الانهيار قادم فى قطر لا محالة، والمؤشر نجده فى تخفيض قطر للعاملين فى الجزيرة وكافة منظومتها الإعلامية، فعلى سبيل المثال فى الخرطوم مكتب جريدة الوطن القطرية تم إغلاقه وتسريح العاملين فيه مما يعزز إغلاق القنوات المحرضة على الدول العربية".

 


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