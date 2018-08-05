انتحار موظف بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بالمنوفية لمروره بحالة نفسية

المنوفية _ محمد فتحى

قام موظف بإلقاء نفسه من أعلى شرفة بالطابق الرابع، نتيجة مرورة بحالة نفسية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من "ع .ا. د" 41 عاما سائق بسقوط "ج .ع. م" 45 عاما موظف من شرفة شقة المبلغ بالطابق الرابع وإصابته بجرح بالجانب الأيسر بالرأس ووفاته، وبالانتقال والفحص وسؤال المبلغ قرر بقيام المتوفى بإلقاء نفسه من شرفة شقته لسوء حالته النفسية على إثر خلافات بينه وبين أهلية كريمة خال المبلغ والتى تربطه بها علاقة عاطفية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4619 إدارى مركز بركة السبع لسنة 2018 م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.