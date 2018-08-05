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خالد صلاح
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انتحارى يستهدف قافلة تابعة للقوات الأجنبية فى إقليم "باروان" الأفغانى

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:09 ص
انتحارى يستهدف قافلة تابعة للقوات الأجنبية فى إقليم "باروان" الأفغانى الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان اليوم الأحد، استهداف انتحارى يستقل سيارة مفخخة لقافلة تابعة للقوات الأجنبية فى إقليم "باروان".

وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم إقليم "باروان" - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - أن الهجوم وقع فى حوالى الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلى لأفغانستان)، عندما كانت القافلة تمر فى منطقة "خالا زاى"، مشيرة إلى أنه لم يسقط ضحايا مدنيون جراء هذا الهجوم.

وأضافت شاهكار أن القوات الأجنبية فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الهجوم، وذلك دون الإشارة إلى ما إذا كان هناك ضحايا فى صفوفهم.

من ناحية أخرى  تفقد رئيس أفغانستان أشرف غانى مصابى الهجوم الذى استهدف مسجدا بمدينة جارديز فى إقليم باكتيا مؤخرا، وذلك فى زيارة لمستشفى "سردار محمد داود خان" بالعاصمة كابول.

وقال بيان صادر عن الرئاسة - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأحد، أن الأطباء أطلعوا الرئيس غانى على حالة المرضى والعلاج الذى يتلقونه خلال زيارته للمستشفى، مشيرا إلى أن الرئيس أمر بضمان حصول الضحايا على أفضل رعاية ممكنة.

وتعهد غانى - خلال حديثه مع المصابين - بأن الحكومة ستبدأ قريبا جدا عملية إصلاح المسجد المتضرر من الهجوم.

وكانت الشرطة الأفغانية قد أعلنت مقتل وإصابة عشرات الأشخاص جراء التفجير الانتحارى الذى وقع داخل مسجد "خواجه حسن" شرق البلاد، أثناء أداء المواطنين صلاة الجمعة أمس الأول.


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