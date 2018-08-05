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"الويشى" مديرًا عامًا للتعليم العام بكفر الشيخ

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:53 ص
"الويشى" مديرًا عامًا للتعليم العام بكفر الشيخ سلامه الويشى مدير عام التعليم العام بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القرار رقم 395 لسنة 2018م، بتعيين سلامة محمد رزق الويشى، مديرًا عامًا  للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ لمدة عام.

وأكد الويشى، لـ"اليوم السابع" أنه سعيد بقرار التعيين، متمنياً أن يكون عند حسن ظن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأن يكون خادماً لجميع العاملين فى الحقل التعليمى والطلاب وأولياء أمورهم .

يذكر أن الويشي ، كان يشغل مديراً عاماً لإدارة مطوبس التعليمية، ومديرًا للمكتب لوكيل وزارة التربية والتعليم السابق ، واجتاز لجنة الموارد البشرية المنعقده العام الماضي ، وكلفه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، في مارس الماضي، للعمل كمدير للتعليم العام، حتى صدر وزير التنمية المحلية  بتعيينه لمدة عام مديراً عاماً للتعليم العام ، وحصل الويشي على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، في مارس العام الماضي.

 

 

 

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