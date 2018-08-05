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الهدوء يسود شوارع فنزويلا بعد محاولة اغتيال فاشلة للرئيس نيكولاس مادور

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:31 م
الهدوء يسود شوارع فنزويلا بعد محاولة اغتيال فاشلة للرئيس نيكولاس مادور محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)
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ساد الهدوء شوارع فنزويلا، اليوم الأحد، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

انقطع البث التليفزيونى أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التى كانت مقامة فى الهواء الطلق وشوهد جنود يجرون.

وأثناء إلقاء مادورو كلمته عن الاقتصاد الفنزويلى اختفى الصوت فجأة، وحول فجأة هو وآخرون على المنصة أنظارهم وقد بدت عليهم الدهشة، وعرضت الكاميرا بعد ذلك عشرات من الجنود الذين بدأوا يجرون قبل انقطاع الإرسال.

وأعلن وزير الاتصالات والإعلام فى فنزويلا، خورخى رودريجيز، أن الرئيس نيكولا مادورو فى حالة ممتازة بعد محاولة الاغتيال.

وقال رودريجيز خلال خطاب تليفزيونى للأمة: "رئيسنا مادورو يتمتع بصحة ممتازة وظروف ممتازة".

 

 

 


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