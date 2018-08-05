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الكويت: ملتزمون بالإجراءات المعتمدة دوليا لتشغيل شركات الطيران العاملة بالمطار

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:46 م
الكويت: ملتزمون بالإجراءات المعتمدة دوليا لتشغيل شركات الطيران العاملة بالمطار الطيران الكويتى
الكويت (أ ش أ)
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أكدت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى اليوم الأحد، التزامها الدائم بتطبيق الإجراءات المعتمدة دوليا، التى تحافظ على تشغيل شركات الطيران العاملة فى مطار الكويت الدولى لرحلاتها الجوية.

وذكرت الإدارة - فى بيان اليوم - أنها ملتزمة كذلك بالمعايير الدولية للسلامة والأمن، والتى من شأنها أن تضمن وتحفظ حقوق المسافرين.

وشددت الإدارة العامة للطيران المدنى على التزامها بتطبيق الإجراءات الجزائية تجاه أى شركة طيران مخالفة؛ وذلك وفق القوانين والتشريعات المعتمدة ذات الصلة.

 


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