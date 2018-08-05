الكويت تقدم 5 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين

وكالات الأنباء

قدمت دولة الكويت تبرعا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين "الأونروا" لدعم اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا، بقيمة 5 مليون وذلك فى سبيل مساعدة المنظمة على الوفاء بالاحتياجات الإنسانية الملحة التى تفرضها الأزمة فى سورية وفقا لما نشرته الوكالة على صفحتها الرسمية.

ويشار أن الأونروا تحتاج بشكل عاجل إلى التمويل لمساعدة ما مجموعة 420,000 لاجئ فلسطينى فى سوريا، إلى جانب 45,000 شخص ممن فروا إلى لبنان والأردن، خاصة أن ما يقارب من نصف الفلسطينيين فى سوريا والذين يبلغ عددهم 525,000 شخص مشردون حاليا، معظمهم من منطقة دمشق، وتحديدا مخيم اليرموك الذى كان قبل الأزمة مسكنا لأكثر من 150,000 فلسطينى وهو الآن ساحة حرب فى الوقت الذى قام معظم سكانه بالهرب منه، وبالمثل، فإن المخيمات الأخرى فى منطقة دمشق حاليا تقع فى دائرة النزاع أيضا.