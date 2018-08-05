القبض على مقاول هارب من قضايا مبانى بإجمالى 46 مليون جنيه غرامات بالأميرية

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية من القبض على "م م ب" 50 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا "مبانى" والمقضى فى الأولى بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 22 مليون و995 ألف جنيه، والثانية بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 22 مليون و995 ألف جنيه، والقضية الثالثة بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 33.600 ألف جنيه، والرابعة مقضى فيها بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 33.600 ألف جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده اقر بها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق.