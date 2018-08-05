القبض على متهم استولى على 90 ألف جنيه من أهالى الغربية بزعم تعيينهم بالحكومة

محمود عبد الراضي_دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه وآخر بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بدعوى تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية ومنحهم خطابات تعيين مزورة

جاء ذلك عقب وروود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة الغربية ضد كلًا من إبراهيم.س.ا، 54سنة، مقيم بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، وفؤاد.م.ع، 34 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة، سبق اتهامه فى قضية "نصب"، لقيامهما بالحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به وامتنعا عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين صحة البلاغ وقيام المتهمان بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعيينهم فى بعض الوظائف الحكومية، حيث قاما بإدعاء نفوذ وعلاقات بالمسئولين بإحدى الجهات الحكومية، وطلبا وحصلا من المبلغين على مبلغ 90 ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير تعيينهما، وقيامهما بإعطائهم خطابات تعيين بتلك الجهة مزورة، وامتنعا عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

باستدعاء الأول وبمواجهته اعترف بالواقعة بالاشتراك مع الثانى جارى ضبطه، وأضاف بأن الأخير هو مصدر خطابات التعيين المزورة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.