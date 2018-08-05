الغرفة التجارية تستضيف ورشة عمل عن الحرف اليدوية لمدة 3 أيام

دعت لجنة المرأة والتجارة فى غرفة القاهرة التجارية، الراغبين فى عمل مشروعات صغيرة أو تعلم وإتقان الحرف اليدوية إلى التقدم للمشاركة فى ورشة العمل لتعلم السجاد على النول وتستغرق 3 أيام.

وتترأس الدكتورة ليلى البيلى لجنة المرأة بالغرفة التجارية، وتسعى هذه الورشة والتى سيتم تنظيمها بالغرفة التجارية لتجعل المقبلين على المشروعات الصغيرة يتقنون الحرف اليدوية بوصفها أحد الصناعات الصغيرة الواعدة وتلقى دعما فى الوقت الحالى.

تأتى هذه الروشة "المجانية" تنفيذا لبرتوكول التعاون بين لجنة المرأة فى غرفة القاهرة التجارية وبين كلية فنون تطبيقية بجامعة حلوان.