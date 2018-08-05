العثور على عجوز متوفى فى حالة تعفن داخل شقته بالبحيرة

اشتم أهالى دمنهور رائحة كريهة من إحدى الشقق ووجدوا شخصا متوفيا بداخلها، وأبلغوا قسم شرطة دمنهور.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود جثة ع .ع.ا. 64 سنة بالمعاش داخل شقته بالطابق الثانى بأحد العقارات بذات العنوان مسجاة على سرير غرفة نومه يرتدى شورت فقط وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ووجود جميع متعلقاته الشخصية وسلامة جميع الأبواب والنوافذ.

بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية ووجود فقاعات بالجسم والوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

بسؤال شقيقته قررت أن شقيقها المتوفى كان يعيش بمفرده بشقته ، وأضافت أنه كان يعانى من أمراض جلدية والضغط والسكرى ولم تتهم أحدا أو تشتبه فى وفاته جنائياً .