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الأحد، 05 أغسطس 2018 01:34 م
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الصدفة تقود الأمن لضبط عاطل متخصص فى سرقة الهواتف بمصر القديمة

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:35 م
الصدفة تقود الأمن لضبط عاطل متخصص فى سرقة الهواتف بمصر القديمة المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص سرق صاحب محل هواتف محمولة، وذلك عقب قيام المتهم بمحاولة بيع المسروقات إلى صاحب محل آخر، فحرر المحضر اللام له وأحيل إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

كانت البداية بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أصحاب أحد محلات بيع الهواتف المحمولة، تفيد قيام أحد الأشخاص بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس، لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

وعلى الفور انتقل ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطه، وتبين أنه يدعى "كريم طه إبراهيم" 27 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه فى القضية رقم 11505 لسنة 2015م جنح مصر القديمة " مخدرات وبحوزته عدد 3 هواتف محمولة ماركات مجهولين المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتهم من داخل المساكن بأسلوب التسلق والدخول من الشباك" على النحو التالى، سرقة هاتف محمول من داخل مسكن "رمضان ناجى"، وسرقة هاتف من داخل مسكن  "الديب أحمد"، وسرقة هاتف محمول من داخل مسكن "على موهوب"، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، تحرر عن ذلك  المحاضراللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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