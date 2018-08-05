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الشرطة الباكستانية: منفذو الهجوم على مدارس الفتيات تلقوا تدريبا بأفغانستان

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:56 م
الشرطة الباكستانية: منفذو الهجوم على مدارس الفتيات تلقوا تدريبا بأفغانستان انفجار فى باكستان - أرشيفية
إسلام آباد /أ ش أ/
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أعلنت شرطة إقليم جيلجيت-بالتستان الباكستانى اليوم الأحد أن المتشددين الذين شنوا هجوما على 12 مدرسة للفتيات مساء يوم الخميس الماضى، فى مدينة "شيلاس" تلقوا تدريبات فى أفغانستان؛ وذلك بعد القبض على 31 مشتبهاً به فى ارتكاب الحادث .

وتعهدت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية- باستمرار مكافحة الإرهاب فى الإقليم، مشيرة إلى أنه لا تزال الحملات البوليسية مستمرة فى مناطق متفرقة من شمال البلاد للقبض على المشتبه بهم فى الحادث.

وأفاد مصدر أمنى باكستانى بأنه عُثر على سترة مفخخة وقنبلة يدوية وأسلحة فى منزل المشتبه به الذى لقى مصرعه خلال عملية تبادل لإطلاق النار بين بعض المشتبه بهم والشرطة أمس السبت، مما أدى لمقتل شرطى وإصابة اثنين .

وكان رئيس المحكمة العليا ميان ساقب نزار قد أمر وزير الداخلية بتسليم تقرير عن الواقعة فى غضون يومين.

يذكر أن فايز الله فارك المسئول الحكومى البارز قال إنه سيتم تجهيز هذه المدارس قبل استئناف الدراسة فى الأسبوع الأخير من أغسطس الجارى.

 

 


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الشرطة الباكستانية

الهجوم على مدارس الفتيات

افغانستان

باكستان




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