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الأحد، 05 أغسطس 2018 12:50 ص
خالد صلاح
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السفارة الهندية ببغداد تستأنف منح التأشيرات للعراقيين

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:00 ص
السفارة الهندية ببغداد تستأنف منح التأشيرات للعراقيين رئيس وزراء الهند ناريندا مودى
(أ ش أ)
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أعلنت السفارة الهندية فى بغداد، استئناف منح تأشيرات الدخول للعراقيين الراغبين بالسفر اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقالت السفارة، فى بيان صحفى مقتضب أوردته قناة ( السومرية نيوز ) "إنه سيتم استئناف منح تأشيرات الدخول اعتبارا من يوم غد الأحد " .

وكانت السفارة الهندية فى بغداد أعلنت أمس تعليق منح تأشيرات الدخول للعراقيين، اعتبارا من 31 يوليو الماضي، وحرمت إثر قرارها الراغبين فى السفر للهند من ذلك، عازية سبب قرارها إلى رفع التحصينات الأمنية عن مبنى السفارة.

تجدر الإشارة إلى أن مئات الطلبة العراقيين وآلاف المرضى يزورون الهند سنويا للدراسة والعلاج .

 


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الهند

منح التأشيرات للعراقيين

العراق




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