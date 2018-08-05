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الداخلية العراقية: القبض على 6 عناصر من تنظيم "داعش" فى الموصل

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:08 م
الداخلية العراقية: القبض على 6 عناصر من تنظيم "داعش" فى الموصل تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، "إنه وبناء على معلومات استخبارية تم القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش، كانوا يعملون بصفة مقاتلين فى صفوف التنظيم الإرهابى أيام سيطرته على مدينة الموصل"، موضحا أنه تم القبض عليهم فى دور المحطة فى الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

كان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق تحرير الأراضى العراقية بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

 


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