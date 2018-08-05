الحكومة ترصد 89 مليون جنيه لتفعيل دور الشباب فى مواجهة الفساد

وتستهدف الحكومة، وفقا لخطتها زيادة نسبة الشباب المُشارك فى تلك اللقاءات من 91 ألف حالياً خلال العام (2016/2017) إلى 276 ألف خلال العام (2021/2022)، وذلك بتكلفة تنفيذ تصل إلى 180 مليون جنيه.

كما تسعى الحكومة، إلى تنفيذ برنامج لتنمية الوعى والمشاركة السياسية بتكلفة تصل إلي نحو 89 مليون جنيه، يستفاد منها خلال الـ(4) سنوات مليون شاب وفتاة، وتشمل عقد ندوات ودورات تدريبية لإلمام الشباب بالتحديات التى تواجه الأمن القومى والعربى وفتح أفاق جديدة للحوار مع الشباب ودمجهم في الحياة السياسية، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب في مواجهة الفساد.