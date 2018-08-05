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الحكومة ترصد 89 مليون جنيه لتفعيل دور الشباب فى مواجهة الفساد

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:30 ص
الحكومة ترصد 89 مليون جنيه لتفعيل دور الشباب فى مواجهة الفساد جانب من الشباب في المؤتمرات الوطنية
كتبت نورا فخرى
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سعياً لتنمية الوعى السياسى لدى الشباب والنشيء وتعزيز قيم المواطنة والمسئولية، وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة تشمل عقد لقاءات حوارية وورش عمل فى مراكز الشباب تتناول البرنامج القومى للتنشئة الوطنية وبرنامج أبناء سيناء. 

وتستهدف الحكومة، وفقا لخطتها زيادة نسبة الشباب المُشارك فى تلك اللقاءات من 91 ألف حالياً خلال العام (2016/2017) إلى 276 ألف خلال العام (2021/2022)، وذلك بتكلفة تنفيذ تصل إلى 180 مليون جنيه. 

كما تسعى الحكومة، إلى تنفيذ برنامج لتنمية الوعى والمشاركة السياسية بتكلفة تصل إلي نحو 89 مليون جنيه، يستفاد منها خلال الـ(4) سنوات مليون شاب وفتاة، وتشمل عقد ندوات ودورات تدريبية لإلمام الشباب بالتحديات التى تواجه الأمن القومى والعربى وفتح أفاق جديدة للحوار مع الشباب ودمجهم في الحياة السياسية، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب في مواجهة الفساد. 

 


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